Dernier appel pour la folle promotion DAZN !

C’est LE match que tout le monde attend. Le Classique entre l’OM et le PSG tombe sur cette 9e journée de Ligue 1 McDonald’s, qu’il clôturera dimanche soir. Plus que jamais, les supporters olympiens sont persuadés que c’est la bonne année pour faire tomber l’ennemi intime au Vélodrome, convaincus par la qualité de leur équipe et ses nouvelles stars comme Greenwood, Rowe et Rabiot. Outre ce grand classique du football français, d’autres affiches sont au programme avec notamment le derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC, prévu samedi soir.

La suite après cette publicité

Lille aura sûrement les jambes lourdes après son exploit à Madrid face à l’Atlético mais la confiance sera au sommet, pour affronter son rival lensois, qui a enfin retrouvé le chemin de la victoire le weekend dernier après une série de 5 matches nuls. Vous pourrez également voir l’OL à l’oeuvre face à Auxerre, ou encore une rencontre très intéressante entre Reims et Brest, qui veut surfer sur sa bonne campagne de Ligue des Champions. Tout ça, c’est évidemment sur DAZN.

Toute la L1 pour 19,99€ par mois !

Et pour ne rien gâcher, DAZN continue de vous proposer une promotion alléchante. Si vous souscrivez à l’offre DAZN Unlimited, qui vous garantit 100% de la Ligue 1, vous ne paierez que 19,99 € par mois (pour un engagement d’un an), au lieu de 29,99€ ! Soit 120 euros d’économisé ! Une autre promotion est également proposée sur le service Unlimited+, qui vous permet de streamer sur deux écrans simultanément, et donc de partager votre abonnement avec votre famille ou un ami. DAZN Unlimited+ passe exceptionnellement à 29,99€ par mois (pour un engagement d’un an) au lieu de 49,99€ ! Ces deux offres sont valables jusqu’à ce dimanche, date du Classique entre l’OM et le PSG.

La suite après cette publicité

C’est donc le moment ou jamais pour saisir cette affaire en or. On rappelle également que vous avez aussi la possibilité de diminuer le prix de l’abonnement et de vous offrir 1 match de Ligue 1 McDonald’s pour seulement 14,99 € par mois avec engagement, ou 19,99 € par mois sans engagement. C’est l’avantage du pack Super Sports. Et n’oubliez pas que vous bénéficiez pour chacune de ces offres de tout le catalogue DAZN, avec la Betclic ELITE pour retrouver l’intégralité du championnat de basket français en exclusivité, l’UEFA Women’s Champions League, la Jupiler League, des combats de boxe et de MMA avec la PFL et Bellator et de kick-boxing avec Glory.

Pour ne rien manquer de votre championnat préféré, n’hésitez plus et souscrivez à l’une des offres DAZN !