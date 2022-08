Tanguy Kouassi va quitter le Bayern Munich

La suite après cette publicité

Cet été, le Bayern Munich a réalisé un mercato de folie. Malgré la perte de Robert Lewandowski, parti au FC Barcelone, les pensionnaires de l'Allianz Arena ont frappé fort. Outre le recrutement de Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch et Mathys Tel, les Allemands ont réussi à déloger Sadio Mané et Matthijs de Ligt. L'arrivée de ce dernier n'a d'ailleurs pas fait que des heureux au sein de l'écurie bavaroise.

En effet, le Néerlandais a été recruté pour être le nouveau patron de la défense. De quoi amener encore plus de concurrence au sein d'un secteur où Julian Nagelsmann compte déjà sur Lucas Hernandez, Dayot Upamecano, Tanguy Kouassi et Benjamin Pavard. Rapidement, ce dernier a été cité comme potentiel candidat au départ. Le PSG, Chelsea et l'Atlético de Madrid ont été cités comme des points de chute. Mais finalement, le champion du monde 2018 va bien rester à Munich. Ce qui ouvre la porte à un départ de Kouassi (20 ans).

Kouassi se rapproche de Séville

Pourtant, celle-ci était fermée au départ. En fin de saison, son entraîneur avait confié : «prêter Tanguy n'est pas une option, il restera certainement avec nous. Il s'est bien développé. C'est un grand talent et pour moi, il est prévu comme membre permanent de l'équipe et jouera un rôle». Mais les plans ont changé. Bien que Nagelsmann l'apprécie, le Français souhaite changer d'air, lui qui n'est qu'en cinquième position dans la hiérarchie des centraux.

Rapidement, un prêt a été évoqué et deux clubs tricolores se sont placés, à savoir Nice et Rennes. Mais finalement, c'est en Espagne que l'ancien Titi devrait rebondir. L'Equipe indique ce mardi que Tanguy Kouassi est sur le point de rejoindre Séville, qui doit se renforcer après les départs de Diego Carlos et Jules Koundé. Un montant de 20 millions d'euros est évoqué par le quotidien sportif, qui précise que Kouassi est déjà d'accord avec les Andalous. Un nouveau départ pour l'ancien du PSG qui n'a jamais réussi à s'imposer à Munich.