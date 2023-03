FA Cup : Man City étrille Burnley et rejoint le dernier carré

Avec la réception de Burnley, Manchester City devait s’assurer de rejoindre le dernier carré de la FA Cup, qui reste la seule coupe nationale qu’il pouvait remporter après son élimination en Coupe de la Ligue, remportée finalement par son éternel rival, Manchester United. Si cette rencontre voyait s’affronter Pep Guardiola et son ancien joueur, Vincent Kompany, sur le banc des Clarets, les poulains de l’Espagnol ne faisaient qu’une bouchée des pensionnaires de Championship (6-0).

La suite après cette publicité

Les Skyblues voyaient d’abord leur attaquant norvégien Erling Haaland infliger aux visiteurs son efficacité redoutable face aux buts, s’offrant un triplé en moins d’une demi-heure (32e, 35e, 59e). Son coéquipier et homologue argentin Julian Alvarez s’offrait ensuite un doublé (62e, 73e), deux réalisations entresemées du but de Cole Palmer (68e). Une victoire sans bavure pour les Mancuniens, à deux victoires de s’offrir un potentiel premier trophée, toujours en lice en Premier League et en Ligue des Champions.

À lire

Manchester City : aucune charge retenue contre Kyle Walker