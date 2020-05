Le Havre pense à Achille Anani pour remplacer Tino Kadewere

Quand Tino Kadewere ira exposer ses talents d’artificier à l’échelon supérieur l’année prochaine, son désormais ex-club (le Havre, pensionnaire de Ligue 2) prospecte à l’étage inférieur. Là, en National, Marcellin Achille Anani Junior, 25 ans, s’est hissé à la première marche du classement des buteurs avec 16 buts en 22 apparitions pour sa première saison avec Bourg-en-Bresse.

Des prestations qui ont logiquement attiré les regards des recruteurs de Ligue 2. Et, selon les informations de France Football, Chambly, Grenoble et donc le Havre seraient déjà passés aux choses sérieuses avec des approches concrètes. Un an après avoir fait ses premiers pas en National, le joueur formé à l’OM pourrait donc découvrir la Ligue 2.