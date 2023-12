Joshua Kimmich et İlkay Gündoğan se font détruire par un dirigeant allemand

Avec 6 défaites en 11 rencontres disputées en 2023, la Mannschaft poursuit son essoufflement, alors que son Euro à la maison approche à grandes enjambées (14 juin - 14 juillet). Pas non plus aidée par la méforme de ses cadres, la sélection quadruple championne du monde frustre forcément au sein de la fédération. Dans un entretien accordé au Hannoversche Allgemeine Zeitung et à la Neue Presse, le vice-président de la fédération Ralph-Uwe Schaffert s’est justement exprimé sur cette période trouble, pointant par ailleurs du doigt les performances de certains joueurs comme Joshua Kimmich ou İlkay Gündoğan.

«Il serait temps de changer radicalement l’équipe. On n’a peut-être plus seulement besoin de joueurs doués, mais plutôt de joueurs prêts à retrousser leurs manches, a expliqué le dirigeant de 67 ans. J’ai le sentiment que certains joueurs pensent pouvoir réussir en jouant à 85% de leurs capacités. Kimmich ? Il n’est plus présent sur le terrain, mais il ne l’est plus aussi après le match. Et il y a probablement des raisons à cela. Il se cache. Gündogan ? A-t-il envoyé son frère jumeau moins talentueux ? Je ne comprends pas trop.»