Real Madrid : l’agent d’Erling Haaland était à Madrid

Hier soir, le Real Madrid a affronté Braga lors de la quatrième journée de l’UEFA Champions League. Les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés 3 à 0 devant un stade Santiago-Bernabéu plein pour l’occasion. Parmi les spectateurs présents hier soir dans les tribunes, une personne a retenu l’attention de la presse. En effet, Rafaela Pimenta, agent de plusieurs joueurs dont Erling Haaland, était dans la capitale. Forcément, beaucoup ont pensé à une rencontre avec Florentino Pérez pour parler du buteur de City, dont le nom revient avec insistance pour le mercato d’été 2024.

Interrogée par El Chiringuito, Pimenta a confié : «j’étais ici avec Maxwell et Esteban Granero, j’étais déjà là pour Real-City l’année dernière (…) Des discussions avec Florentino Pérez à propos d’Erling Haaland ? Non, non, non, non…» Mais cela ne semble pas convaincre la presse ibérique, d’autant que le timing interroge avec les révélations faites par la Cadena SER hier au sujet de Kylian Mbappé dont Madrid ne voudrait plus. En tout cas, c’est le discours officiel.