PSG : le Real Madrid aurait renoncé à recruter Kylian Mbappé !

C’est une information à prendre avec des pincettes, tant le dossier Mbappé nous a réservé des surprises. Mais ce mercredi 8 novembre, la radio espagnole Cadena SER a lâché une véritable bombe au sujet de l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Le Real Madrid aurait renoncé à recruter la superstar parisienne dont le contrat prend fin en juin 2024 ! Une annonce qui a de quoi surprendre en termes de timing. Selon la radio espagnole, la Casa Blanca n’aurait jamais tenté de recruter le Français en vue de la prochaine saison pour des raisons « sportives, économiques et sociales ».

Du point de vue financier, le Real a fait le raisonnement suivant : si Mbappé ne prolonge pas, le Real Madrid devra lui payer une prime à la signature XXL et lui donner un salaire d’une trentaine de millions d’euros. La partie salariale serait d’ailleurs le point qui aurait posé le plus de problèmes aux Madrilènes puisqu’un joueur comme Jude Bellingham touche 18 M€ bruts, soit 9 M€ nets. Une différence de traitement qui sèmerait la zizanie dans le vestiaire. Un risque que n’a pas voulu prendre la Casa Blanca. Ensuite, Mbappé se serait bel et bien grillé auprès des Merengues après l’incroyable revirement de situation de l’an dernier, lorsqu’il a prolongé au PSG alors que tout Madrid pensait l’accueillir en grande pompe.

Madrid n’aurait jamais rien tenté pour l’été prochain

Les prochains mois nous diront si cette information se confirme ou non, mais il convient de rappeler que la Casa Blanca, qui n’évoque généralement pas le sujet, était récemment sortie du silence pour démentir toute négociation avec le Français. «Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid C. F. souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu’aucune négociation de ce type n’a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG.»

Un communiqué auquel Nasser Al-Khelaïfi avait sobrement réagi hier, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. «Je n’ai pas vu leur déclaration, nous sommes tous concentrés sur nous-mêmes et sur notre football, pas sur les autres. » Une chose est sûre : cette annonce ne manquera pas de faire réagir en France ainsi qu’en Espagne. Car, face au regain d’optimisme dans les rangs parisiens, il n’est pas exclu que cette information soit une manoeuvre madrilène destinée à faire bouger les lignes, notamment dans le camp Mbappé. À suivre.