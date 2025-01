BL : Dortmund s’incline contre l’Holstein Kiel et s’enfonce dans la crise

Ce mardi, la 17e journée de Bundesliga a débuté avec un match entre équipes en difficulté. Relégable, Holstein Kiel (17e) recevait un Borussia Dortmund (8e) bien loin d’une place digne de son rang. Et ce match a tourné à la catastrophe pour les Marsupiaux. Rapidement, Alexander Bernhardsson récupérait un ballon pour trouver Shuto Machino qui débloquait la situation pour Kiel (27e). Juste derrière, le promu se mettait à l’abri avec un centre de Lasse Rosenboom repris victorieusement par la tête de Phil Harres (32e).

Juste avant la pause, Holstein Kiel allait enfoncer le clou. Buteur, Phil Harres se transformait alors en passeur pour Alexander Bernhardsson (45e +4). Une première période catastrophique pour le BvB qui était sonné. Mais pas pour autant battu puisque Dortmund allait réagir en seconde période avec des buts de Giovanni Reyna (71e) et Jamie Bynoe-Gittens (77e) pour réduire l’écart. Reculant, Kiel a même terminé à dix avec l’exclusion de Lewis Holtby (86e). Arrachant tout de même une victoire 4-2 avec un but dans les dernières secondes signé Jann-Fiete Arp (90e +9), Kiel revient à deux points du barragiste Heidenheim et à trois longueurs d’Hoffenheim premier non relégable. Dortmund pointe à 5 points du top 4 avec un match en plus.