Naples : la Fédération ouvre une enquête contre Antonio Conte

Éliminé de la Coupe d’Italie après sa défaite aux tirs au but contre Côme au stade Diego-Armando-Maradona, Naples voit s’envoler un deuxième trophée en quelques semaines, après sa sortie en Ligue des Champions. Le tir manqué décisif de Stanislav Lobotka a scellé l’élimination des Partenopei en quarts de finale, au terme d’un match marqué par une vive controverse arbitrale. Furieux après un contact entre Jacobo Ramon et Rasmus Hojlund non sanctionné, Antonio Conte s’est emporté contre l’arbitre Gianluca Manganiello. « Il ne l’a pas sifflé», s’est-il plaint, avant de lancer, alors que l’arbitre hésitait à consulter la VAR : « mais au moins, va voir, espèce de con ! » S’adressant ensuite au quatrième arbitre, il a insisté : « au moins, il va voir, et si l’action n’est pas sifflée, il n’y a pas de carton rouge. Mais la VAR vérifie et ensuite elle siffle. » Puis, se retournant vers Manganiello : « ils sont à deux mètres ! » En seconde période, un nouvel accrochage impliquant Ramon a ravivé sa colère : « Il faut l’avertir. Il le fait exprès. C’est un carton jaune. »

Les images diffusées par Mediaset, montrant ces échanges houleux, se sont retrouvées sur le bureau du procureur fédéral Giuseppe Chine. Selon La Gazzetta dello Sport, le parquet de la FIGC a ouvert une enquête afin d’examiner les séquences vidéo et audio, aucun débordement n’ayant été mentionné dans le rapport officiel. Après la rencontre, Conte a également critiqué plus largement l’arbitrage italien : « c’est assurément une mauvaise saison pour les arbitres et la VAR. J’espère qu’ils trouveront une solution pour améliorer la situation, car tout le monde se plaint. » L’entraîneur napolitain s’expose à une suspension d’un match, une sanction qui pourrait être convertie en amende en cas d’accord avec les instances disciplinaires.