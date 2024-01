Le FC Barcelone est encore plus dans la mouise que prévu !

Vitor Roque devait être présenté ce mercredi. Mais le FC Barcelone a récemment appris une bien mauvaise nouvelle. Le club ne peut pas inscrire son attaquant brésilien, la faute à l’impayé de la société Libero qui n’a toujours pas réglé le chèque de 40 M€ pour l’achat des 10% de Barça Vision, un des leviers activés par le président Joan Laporta. Le champion d’Espagne en titre essaye de négocier avec la Liga pour que son nouveau joueur puisse être inscrit, mais ça s’annonce compliqué.

La suite après cette publicité

Et la situation est encore plus inquiétante que prévu. Le journal en ligne Relevo a notamment contacté Marc Ciria, avocat et responsable financier de la candidature de Victor Font en 2015, qui a fait des révélations fracassantes. « Le Barça n’a pas de marge avec le fair-play financier et n’en aura pas », a-t-il expliqué, avant de faire un état des lieux véritablement inquiétant.

À lire

Barça : Marcos Alonso opéré aux lombaires

La situation est critique

« La situation du club, c’est qu’il a un déficit d’opérations de -300 millions d’euros. Nous n’avons pas réduit la différence entre les entrées d’argent et les dépenses et nous avons vendu du patrimoine. […] Barça Studios (un des leviers que veut utiliser le Barça, NDLR) facture 3 millions d’euros, qui va payer 400 millions d’euros pour ça ? », a-t-il lancé, pointant du doigt le fait que malgré toutes les opérations et tous les efforts faits par Joan Laporta et sa direction depuis leur prise de pouvoir, la situation ne s’est pas tant arrangée que ça.

La suite après cette publicité

Quelles solutions pour obtenir ces 40 millions d’euros qui pourraient temporairement soulager le club et permettre d’inscrire Vitor Roque ? «Il faut vendre des joueurs dont les transferts sont déjà amortis, comme Araujo ou Pedri. Ou faire venir des investisseurs. Ou vendre BLM (la société qui gère le merchandising du club, NDLR)», explique l’avocat. Autant dire que ça s’annonce difficile…