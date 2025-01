Énorme inquiétude pour le PSG avant le choc contre Manchester City !

Solide leader de Ligue 1 avec provisoirement 10 longueurs d’avance sur l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain a confirmé, samedi soir, sa suprématie à l’échelle nationale en renversant le RC Lens au Stade Bollaert-Delelis (2-1). Oui mais voilà, si les hommes de Luis Enrique déroulent en championnat, la donne est bien différente sur la scène continentale. 25e du classement et provisoirement éliminé de la Ligue des Champions, le club parisien s’apprête à défier Manchester City (22e) et se retrouve plus que jamais sous pression dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Au Parc des Princes et avant de retrouver Stuttgart pour la 8e et dernière rencontre de cette phase de championnat, le PSG n’aura donc pas le droit à l’erreur face à la formation de Pep Guardiola, en grande difficulté depuis le début de la saison. Pour ce rendez-vous ô combien important, Luis Enrique pourrait toutefois devoir se passer d’un cadre essentiel. En effet, en plus de Marquinhos, toujours touché aux adducteurs, Ousmane Dembélé, étincelant ces dernières semaines, fait lui trembler le club de la capitale. Forfait à Lens et laissé «au repos après un syndrome viral», l’ancien Barcelonais reste plus que jamais incertain.

Dembélé trop juste pour City ?

Selon certaines sources, le numéro 10 des champions de France en titre est victime d’une grosse grippe et sa présence sur la pelouse, mercredi soir, est logiquement remise en cause. En attendant, le technicien parisien a misé sur un trio Barcola-Lee-Doué lors du déplacement en terres artésiennes mais l’interrogation qui brûle toutes les lèvres est la suivante : Ousmane Dembélé sera-t-il guéri pour le choc capital face aux Skyblues ? Pour l’heure, difficile de le dire mais une éventuelle absence de l’international français (53 sélections, 6 buts) serait évidemment un gros coup dur pour le PSG.

Si l’ailier parisien n’a pas vraiment brillé en Ligue des Champions depuis le début de la saison (0 but et 1 passe décisive en 4 matches), il reste un cadre incontournable des Rouge et Bleu et son expérience pourrait logiquement aider la formation parisienne face aux Citizens. Alors que l’attaque francilienne tourne au ralenti sur la scène européenne (6 buts en 6 rencontres, dont 3 contre Salzbourg) et que le trio aligné contre les Sang et Or n’a pas non plus crevé l’écran malgré la victoire, l’inquiétude grandit. D’autant plus à l’heure où Randal Kolo Muani est attendu du côté de la Juve alors que Marco Asensio ne semble lui plus rentrer dans les plans du coach parisien et que Khvicha Kvaratskhelia, recruté en provenance de Naples, ne pourra pas être aligné avant une éventuelle phase finale…