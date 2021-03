Les 20 plus gros salaires de Ligue 1 dévoilés !

La suite après cette publicité

Ces derniers temps, crise sanitaire et financière oblige, plusieurs clubs de Ligue 1 annoncent avoir trouvé des accords avec leurs joueurs afin d’instaurer des baisses de salaire devenues vitales pour la survie de certaines écuries. Privés des recettes de « matchday » et mis KO par l’affaire Mediapro, les clubs se serrent la ceinture pour éviter de mettre la clé sous la porte. Mais, en ces temps difficiles, il y a des choses qui ne sont pas près de changer.

À commencer par la domination outrageuse des joueurs du Paris Saint-Germain dans le dossier de L’Équipe sur les plus gros salaires de Ligue 1. Comme chaque année, les Rouge-et-Bleu trustent le top 10, voire le top 20. En effet, seuls quelques joueurs de l’AS Monaco (Wissam Ben Yedder, Cesc Frabregas), de l’Olympique Lyonnais (Memphis Depay) et de l’Olympique de Marseille (Florian Thauvin) viennent s’immiscer parmi les vingt plus gros émoluments de notre championnat.

Une domination du PSG

Sans surprise (les salaires annoncés sont en brut mensuel) Neymar (3,06 M€) et Kylian Mbappé (2,098 M€) soit loin devant tout le monde aux deux premières places. Le capitaine Marquinhos et le milieu de terrain Marco Verratti complètent ce podium avec 1,2 M€ par mois. Viennent ensuite Angel Di Maria (1,1 M€), qui a récemment prolongé jusqu’en 2022, et le sauveur du PSG Keylor Navas (1 M€). Mauro Icardi (800 000€), Leandro Paredes (750 000€), Juan Bernat (700 000€) et Presnel Kimpembe (670 000€) ferment la marche de ce top 10.

Seuls joueurs non parisiens à figurer dans le top 20, Wissam Ben Yedder émarge à 650 000€ (12e), juste devant l’Espagnol Cesc Fabregas (600 000€ (13e)). Memphis Depay est 16e de ce classement avec 480 000€, quatre places devant le Marseillais Florian Thauvin (422 000€). Julian Draxler (14e, 600 000€), Idrissa Gueye (15e, 500 000€), Layvin Kurzawa (17e, 450 000€), Pablo Sarabia (18e, 450 000€) et Abdou Diallo (19e, 450 000€) font également partie du top 20. Enfin, il faut descendre au 22e rang pour ne plus voir de Parisien. Récemment arrivé en Ligue 1, Arkadiusz Milik est 23e avec 400 000€.