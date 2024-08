Chelsea ne veut faire aucun cadeau à Naples pour Romelu Lukaku

À une semaine de la fin du mercato, Romelu Lukaku reste toujours la cible prioritaire du Napoli. Pourtant, le Belge est encore un joueur de Chelsea. D’après le journaliste italien Gianluca Di Marzio, une rencontre a eu lieu ce jeudi après-midi, à Londres, pour faire avancer le dossier. Mais l’échange entre Giovanni Manna, le directeur sportif de Naples, et Federico Pastorello, l’agent de Lukaku, qui joue les intermédiaires entre les deux clubs, n’a rien donné.

La suite après cette publicité

Alors que le Napoli souhaite un prêt avec une option d’achat, Chelsea campe sur ses positions et souhaite un transfert sec de plus de 30 millions d’euros. Il n’est pas exclu qu’un nouveau rendez-vous ait lieu. Mais pour le moment, aucun accord n’a été trouvé… et le temps presse.