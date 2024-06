Real Madrid : gros coup dur pour le maillot de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé (25 ans) au Real Madrid c’est officiel et la collaboration entre le Français et le club madrilène débutera le 1er juillet prochain suite à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Un chamboulement pour le monde du football et la source de grandes attentes pour les supporters Merengues. Néanmoins, ces derniers vont devoir patienter avant de s’offrir un maillot de l’attaquant tricolore.

Comme le rapporte Relevo, malgré une forte attente, les supporters madrilènes vont devoir attendre que son numéro de maillot soit révélé mais également que le contrat liant Kylian Mbappé au PSG soit terminé. Le maillot de Kylian Mbappé au Real Madrid sera ouvert à la vente sur le site officiel du club et ses boutiques au plus tôt le 1er juillet donc.