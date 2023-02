Al Ahly-Real Madrid : les compositions officielles

Le Real Madrid affronte les Égyptiens d’Al Ahly pour le compte des demi-finales de la Coupe du monde des clubs à Rabat ce mercredi, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Après une défaite face à Majorque en Liga (1-0) et une infirmerie pleine (Benzema, Militao, Courtois, Asensio, Hazard, Mendy et Lucas Vazquez sont forfaits pour ce match), les hommes de Carlo Ancelotti doivent impérativement s’imposer dans cette compétition pour éviter la crise.

Pour ce faire, le technicien italien a aligné son traditionnel 4-3-3 avec une défense Nacho, Rüdiger, Alaba et Camavinga. Les immuables Toni Kroos, Luka Modric et Aurélien Tchouaméni sont titulaires dans l’entrejeu, tandis que Valverde, Rodrygo et Vinicius animeront l’attaque madrilène.

Les compositions officielles :

Al Ahly : El Shenawy – Hany, Metwalli, Abdelmonem, Maaloul – Afsha, Dieng, El Solia – El Shahat, Sherif, Abdelkader.

Real Madrid : Lunin – Nacho, Rüdiger, Alaba, Camavinga – Kroos, Tchouaméni, Modric – Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr.