La phrase énigmatique de Lucien Favre sur son avenir

Battus d'une courte tête hier par le Bayern Munich (1-0), Lucien Favre et son Borussia Dortmund ont sûrement dit adieu au titre de champion d'Allemagne. Relégué à sept points du leader bavarois à six journées de la fin, le club de la Ruhr doit surtout regarder derrière puisque le RB Leipzig, le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach sont également en course pour les places qualificatives en Ligue des Champions.

A la sortie de la rencontre, Lucien Favre s'est fendu d'une petite phrase aux micros de Sky Sport Germany qui ne manque pas de faire grand bruit en Allemagne : « je parlerai dans quelques semaines.» Une façon de botter en touche sur son avenir mais aussi d'alimenter les rumeurs de départ. Critiqué pour ses difficultés à remporter un titre, il n'a pas souhaité réagir : « on dit ça ici depuis des mois, je sais comment ça fonctionne, je parlerai de ça dans quelques semaines.» Pas forcément de quoi laisser place à l'optimisme.