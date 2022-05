Rennes : Bruno Genesio évoque son avenir

La suite après cette publicité

Interviewé par L’Équipe, le coach du Stade Rennais Bruno Genesio a évoqué son avenir. Le technicien français qui a terminé quatrième de Ligue 1 cette saison avec le club breton, a annoncé qu’il serait encore à la tête de l’équipe rennaise la saison prochaine car il est engagé avec Rennes jusqu’en juin 2023. « J'ai un an de contrat, donc je prépare la saison, quoi qu'il arrive je serai là la saison prochaine, c'est mon job de préparer la saison du mieux possible. Je suis bien ici, car j'ai la chance de travailler dans un contexte favorable avec des gens qui me font confiance et ce que je viens de dire pour les joueurs est aussi valable pour moi », a déclaré Genesio.

Maintenant que la saison est terminée, le coach de 55 ans a également ouvert la porte à une prolongation avec les pensionnaires du Roazhon Park. « Je souhaitais d'abord finir la saison. Une saison, ça demande beaucoup d'énergie, ça génère de la pression, et il fallait savoir à quelle place on allait la terminer pour savoir quelles possibilités on allait avoir. Ce qui m'intéresse, c'est d'avancer encore, de faire progresser l'équipe, le club. Pour ça, j'ai besoin d'avoir des réponses à des questions qui me paraissent très importantes. Un engagement, pour moi, ce n'est pas simplement signer un contrat. C'est maintenant qu'on va entamer toutes ces discussions », a expliqué l’ancien Lyonnais.