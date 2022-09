Inter Milan - Bayern Munich : les compositions officielles

Pour ce premier match dans le groupe de la mort, l’Inter affronte le Bayern Munich à Giuseppe Meazza ce mercredi à 21h, en direct commenté sur notre site. Après leur match nul contre l’Union Berlin samedi dernier en Bundesliga, les coéquipiers de Sadio Mané vont certainement vouloir lancer leur campagne européenne de la meilleure des manières. L’an dernier, ils étaient allés jusqu’en quarts de finale, éliminés par Villarreal.

Pour ce faire, Julian Nagelsmann n'a pas fait beaucoup de changements et a aligné trois Français, Kingsley Coman, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. De son côté, Simone Inzaghi a tenté plusieurs coups puisque Barella et De Vrij, auteurs d’une mauvaise prestation lors du Derby della Madonnina ce week-end, sont sur le banc. Arrivé cet été libre de tout contrat, Onana débute également à la place d’Handanovic dans les cages.

Inter Milan : Onana – D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni – Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens – Martinez, Dzeko

Bayern Munich : Neuer – Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies – Sabitzer, Kimmich – Coman, Müller, Sane – Mane

