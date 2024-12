Golden Boy 2024 : la réaction puissante de Lamine Yamal

La cérémonie du Golden Boy 2024 est organisée ce lundi soir à Turin en Italie, une salle du Musée International de l’Automobile de Turin. Le traditionnel trophée décerné par le journal italien Tuttosport avait déjà annoncé le lauréat de l’édition de cette année. C’est le Barcelonais Lamine Yamal qui succède au Madrilène Jude Bellingham. Absent en raison de sa blessure, la pépite catalane a tenu à aborder différents sujets. De son avenir chez les Blaugrana à l’exemple qu’il souhaite donner aux jeunes. Il a ainsi déclaré en duplex depuis Barcelone :

«Ravi de recevoir une récompense aussi prestigieuse, reçue grâce à l’affection du peuple. J’espère revenir rapidement sur les terrains. Je dirais à un enfant 'Pense à jouer et à t’amuser’. Je m’imagine à Barcelone, pour gagner le plus possible, notamment la Ligue des Champions avec Barcelone et la Coupe du Monde avec l’Espagne. Le président est toujours content quand nous gagnons mais même si nous ne gagnons pas, il nous aide toujours en nous apportant un grand soutien. Il dit que je lui rappelle quand Neymar est arrivé ? L’un des meilleurs joueurs ayant jamais joué pour Barcelone, l’un de mes idoles, j’espère faire aussi bien que lui.»