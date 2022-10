LdC : Achraf Hakimi réagit au festival du PSG

La suite après cette publicité

Le PSG a largement battu le Maccabi Haïfa 7-2 ce soir en Ligue des Champions. Le champion de France en profite pour valider sa qualification en 8e de finale. Durant ce festival, Messi, Neymar et Mbappé ont tous marqué, l'Argentin et le Français y allant même de leur doublé. Pour Achraf Hakimi, si le club de la capitale continue comme cela, de belles choses sont à prévoir. «On a fait un bon match, on est très content. On a eu l'objectif d’aller au tour suivant. On a marqué beaucoup de buts et on espère avoir la première place maintenant à la fin. »

«La défense à 4 ? Le coach a changé le système pour essayer des choses. Tout va bien dans ce système, on a plus de joueurs au milieu, ce qu’aime le coach. Ça nous laisse de bonnes possibilités. (...) Si les trois restent comme ça, c’est possible de faire beaucoup de choses. On est content qu’ils aient tous marqué. Il faut continuer comme ça », assure le Marocain de 23 ans au micro de RMC Sport après la rencontre.