Aster Vranckx se rapproche de l'AC Milan

Au cours des dernières heures, l'AC Milan et Wolfsbourg se sont vraiment rapprochés sur les conditions d'un éventuel accord pour le transfert d'Aster Vranckx en Italie, selon Sky Italia. L’écart entre l’offre et la demande se réduirait assez pour permettre au jeune milieu de terrain de rejoindre son compatriote, Charles De Ketelaere, au sein du club milanais. Les Rossoneri feraient de leur mieux pour être au plus proche de la demande du club allemand afin de finaliser l'arrivée du Belge de 19 ans.

Toujours selon le média italien, il s'agirait d'un prêt payant de 2 millions d'euros avec un droit de rachat fixé à 12 millions d'euros. En Allemagne, la pépite belge n'aura eu le temps de disputer qu'une seule petite saison. Arrivé l'été dernier, il aura joué 28 rencontres dont 24 en Bundesliga et 4 en Ligue des Champions (2 réalisations) l'année dernière. Cette saison, il est rentré en jeu pour les sept dernières minutes de jeu lors de la défaite de son équipe contre le Bayern (2-0, le 14 aout).