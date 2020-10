Ousmane Dembélé va rester à Barcelone

La suite après cette publicité

« Dembélé ? Qu’est-ce qui est sûr aujourd’hui dans le monde ? Je ne sais pas. Pour le moment, c’est un joueur du Barça. » On a connu des déclarations plus tranchantes pour retenir des joueurs. Visiblement, Ronald Koeman, l'entraîneur du FC Barcelone, n'est pas transi d'amour envers Ousmane Dembélé, qu'il n'a fait rentrer en jeu qu'à une reprise depuis le début de saison, le 27 septembre dernier, contre Villarreal.

De quoi imaginer qu'un départ était de plus en plus la solution privilégiée par le clan Dembélé. Réfractaire au départ lors des précédents mercatos, il semblait cette fois-ci ouvert à une aventure loin de la Catalogne pour se relancer. Et Manchester United semblait disposé à lâcher entre 50 et 60 M€ pour attirer l'international français de 23 ans.

Mais un nouveau rebondissement aurait eu lieu ces dernières heures. Comme l'affirme RMC, Ousmane Dembélé aurait décidé de rester au FC Barcelone, une fois de plus. Une mauvaise nouvelle pour le Barça, en quête de liquidités pour tenter de boucler les dossiers Eric Garcia et Memphis Depay. Dembélé, lui, souhaite encore croire à un avenir radieux au Camp Nou.