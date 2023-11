Dayot Upamecano n’envisage pas un retour en Ligue 1 à l’avenir

Dayot Upamecano est sans aucun doute l’un des joueurs français à avoir le plus progressé ces dernières années. S’il est un cadre installé en équipe de France et au Bayern Munich, il avait pourtant connu des débuts délicats avec les Bleus. Mais sa persévérance a pris le dessus. Avant d’affronter la Grèce mardi soir, le Bavarois a accordé un entretien pour le moins transparent au Parisien dans lequel il évoque un retour, ou pas, en France à l’avenir.

Quand on lui demande s’il compte faire tout sa carrière sans jamais mettre un pied en Ligue 1, Dayot Upamecano répond : «C’est possible. C’est un risque de partir tôt à l’étranger, mais j’étais un garçon très motivé. Si on m’avait dit de rester et que j’allais jouer en Ligue 2 à Valenciennes, peut-être que je l’aurais fait. Aujourd’hui, je ne regrette rien. On a pris la bonne décision avec ma mère. Je suis content de mon parcours. Si c’était à refaire, je ne changerais rien.» Il faut dire que le natif d’Évreux est chez lui en Allemagne et qu’après un passage remarqué à Leipzig, il est aujourd’hui le patron de la défense munichoise menée par Thomas Tuchel.