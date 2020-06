Liga : le sprint final fou qui attend le Real Madrid et le FC Barcelone

S'il faut choisir un gagnant depuis la reprise entre le FC Barcelone et le Real Madrid, c'est logiquement l'équipe entraînée par Zinedine Zidane qui l'emporte. Tout simplement parce que les Merengues, qui étaient deux points derrière pendant cette longue trêve de trois mois, ont repris la tête de la Liga après leur victoire 2-1 sur la pelouse de la Real Sociedad (2-1) et le match nul du Barça à Séville (0-0). Le tout en ayant, a priori, eu des rencontres un peu plus compliquées que leur rival blaugrana, puisque les Madrilènes ont notamment affronté l'équipe basque et Valence, là où les troupes de Quique Setién ont affronté Leganés et Mallorca, deux relégables.

La suite après cette publicité

Les sensations laissées par les deux équipes sont également assez différentes. Sans forcément être brillant, le Real Madrid donne l'impression d'être en meilleure forme, du moins sur le plan individuel. Des joueurs comme Varane, Ramos, Ferland Mendy, Karim Benzema et même Eden Hazard et Vinicius Junior lorsqu'ils ont joué ont montré de belles choses. Ce qui n'a pas toujours été le cas à Barcelone, où on doit en plus maintenant composer avec la blessure de Frenkie de Jong, alors que, dans l'attente du diagnostic de Sergio Ramos, Zinedine Zidane peut compter sur tous ses hommes. Mais qu'est-ce qui attend les deux équipes maintenant ?

Le calendrier madrilène est légèrement plus clément

Les hommes de Zinedine Zidane peuvent a priori envisager les semaines à venir avec un peu plus de tranquillité, dans la mesure où ils vont avoir moins de grands rendez-vous que leur grand rival. Mercredi, les Madrilènes affrontent Mallorca, puis enchaîneront face à l'Espanyol, deux équipes actuellement relégables. Viennent ensuite des matchs un peu plus corsés face à Getafe, qui a cependant mal démarré, puis l'Athletic. Un virage un peu périlleux avant deux rencontres a priori plus simples, face à Alavés et Granada, deux équipes qui risquent en plus de ne rien avoir à jouer. En avant-dernier match, un duel face à Villarreal, avant de conclure la saison face à Leganés, qui sera probablement déjà relégué mathématiquement d'ici là. Attention tout de même, puisque si le Real Madrid est passé à côté du titre à de nombreuses reprises ces dernières années, c'est à cause d'accidents dans les rencontres face à des petites équipes.

Pour les Catalans, le petit mois de compétition restant va être un peu plus animé. Les Barcelonais vont affronter l'Athletic, équipe qui les a éliminés en Copa del Rey, dès mardi, avant de jouer le Celta. Un éventuel petit repos avant le gros morceau : l'Atlético de Madrid. C'est surtout là que se fait la différence avec le Real Madrid, puisque les Colchoneros vont être redoutables, d'autant plus qu'ils sont revenus en forme. Suivront ensuite deux matchs compliqués, face à Villarreal puis le derby catalan, où même si les Pericos sont en difficulté, l'intensité d'un tel match rééquilibre toujours le niveau des équipes. L'équipe de Setién aura cependant une fin de saison tranquille, sur le papier, avec des matchs face à Valladolid, Osasuna et Alavés.

Le calendrier du Real Madrid

24/06 - Mallorca (à domicile)

28/06 - Espanyol (à l'extérieur)

01/07 - Getafe (à domicile)

05/07 - Athletic (à l'extérieur)

08/07 - Alavés (à domicile)

12/07 - Granada (à l'extérieur)

15/07 - Villarreal (à domicile)

19/07 - Leganés (à l'extérieur)

Le calendrier du FC Barcelone

23/06 - Athletic club (à domicile)

27/06 - Celta (à l'extérieur)

01/07 - Atlético de Madrid (à domicile)

05/07 - Villarreal (à l'extérieur)

08/07 - Espanyol (à domicile)

12/07 - Valladolid (à l'extérieur)

15/07 - Osasuna (à domicile)

19/07 - Alavés (à l'extérieur)

* les dates pour les dernières journées restent indicatives puisqu'elles n'ont pas encore été fixées, et le seront notamment en fonction de l'enjeu