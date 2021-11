OM-Lazio : record d’audience pour W9

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille recevait la Lazio Rome jeudi, pour le compte de la quatrième journée des phases de groupe de la Ligue Europa. Une rencontre qui s’est conclue sur le score de 2-2, les Marseillais avaient pris l’avantage grâce à Milik sur penalty avant de voir les Romains prendre le dessus, mais Dimitri Payet a finalement égalisé en fin de match.

Malgré un résultat décevant pour l’OM, W9 a réalisé son record d’audience pour un match diffusé sur la chaîne. En effet, 1,7 millions de personnes étaient présentes devant leur télévision pour assister à cette rencontre, avec un pic à 2,1 millions de téléspectateurs.

#Audiences : RECORD POUR #OMLazio 🏆



🏆 Record d’audience et performance 4+ pour un match depuis + 3 ans toutes compétitions confondues

🥇 Leader TNT 4+ (8%)

🥇 Leader TNT et 3e chaine 🇫🇷 auprès des H-50 (14%) et des -50 (10%)



⚽️ 1.7M° de téléspectateurs (pic à 2.1M°) pic.twitter.com/GeGAYkaDTg