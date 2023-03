Loin de l’OL, Florent Sanchez s’amuse

«L’Olympique Lyonnais informe du prêt, sans option d’achat, et jusqu’à la fin de la saison de son milieu de terrain Florent Sanchez Da Silva au club néerlandais du FC Volendam (Eredivisie)», annonçait le 2 janvier l’Olympique Lyonnais. Grand espoir de la formation rhodanienne formé au club, Florent Da Silva (désormais appelé Sanchez) optait pour un départ en prêt afin de s’aguerrir. Une nouvelle expérience pour le joueur de 19 ans qui avait déjà évolué en seconde partie de saison dernière à Villefranche-Beaujolais. Disputant 14 matches (0 but mais 5 passes décisives), il se faisait remarquer par des prestations de choix. « Quand j’ai été prêté ici, certains se sont dits surpris par mon choix. Mais s’il n’y a pas la place tout de suite, il faut passer par d’autres étapes et le National est très dur, une superbe voie d’apprentissage pour des jeunes qui n’ont connu qu’un centre de formation […] Ça fait plus de 10 ans que je suis à l’OL, donc jouer au Parc OL, j’en rêve et n’attends que ça ! Évoluer aux côtés de Maxence ? Franchement, ce serait incroyable » lâchait-il d’ailleurs au Progrès. Dans la foulée, il réalisait un bon Euro U19 où il a su devenir titulaire grâce à ses performances et a terminé demi-finaliste de l’épreuve (1 but et 1 offrande en 4 matches).

Revenu avec ambition au sein du club rhodanien, il a vite déchanté puisqu’à part en début de préparation estivale, il n’a plus connu de convocation en équipe première et a dû se contenter de six rencontres avec la réserve. Un bilan bien trop maigre pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2025 qui envisageait la résiliation pour trouver du temps de jeu ailleurs. Interrogé par Olympique-et-Lyonnais, le directeur du football des Gones Vincent Ponsot était d’ailleurs monté au créneau pour confirmer la volonté de l’OL de façonner le joueur pour l’avenir : «pour l’instant, Florent est dans notre projet. Ça revient peut-être à cette problématique de cette période de transfert qui n’a pas assez généré de départ, concède. On a beaucoup de joueurs dans l’effectif et on regrette qu’un joueur comme Florent Sanchez ne soit pas dans le groupe pro, mais ça reste un très jeune joueur et il fait partie du projet. Pour nous, il n’y a pas de résiliation et s’il y a une frustration chez lui, on en reparlera. C’est un très jeune joueur encore. On avait trouvé des clubs en prêt qui n’ont finalement pas donné suite. Aujourd’hui, il est avec les Pro2 et ça génère peut-être une frustration, mais on le rencontrera.» Depuis, les choses ont bougé puisque le joueur a été prêté à Volendam donc aux Pays-Bas afin de terminer l’exercice.

Une adaptation rapide

Au sein d’une formation jeune dont l’âge moyen est de 22 ans et demi, Florent Sanchez espérait ainsi retrouver une dynamique positive. «J’ai choisi d’être prêté ici car j’ai besoin de temps de jeu au plus haut niveau. Le FC Volendam correspond parfaitement à ce que je recherche, car il donne des opportunités aux jeunes joueurs et joue un football offensif. Mes objectifs sont de gagner autant de minutes que possible au cours des six prochains mois et d’aider l’équipe à maintenir sa place en Eredivisie. J’ai vraiment hâte de disputer mon premier match avec le FC Volendam» expliquait-il à son arrivée. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le mariage est parfait. Avant même qu’il ne dispute son premier match, son coach Wim Jonk était impressionné du niveau qu’il affichait à l’entraînement : «il apporte beaucoup de calme sur le terrain et crie au football. Il aura besoin de temps pour s’adapter. Il n’est ici que depuis une semaine, mais c’est un super joueur avec qui travailler.»

Rejoignant une équipe qui ne comptait alors que 6 points après 14 journées et se trouvait lanterne rouge, Florent Da Silva est l’un des hommes forts du club promu. Ainsi, depuis son arrivée, Volendam a pris 17 points en 10 matches et dispose d’un des meilleurs bilans de 2023 aux Pays-Bas. Une situation quasi inimaginable pour une équipe qui ne comptait que 6 points en 14 matches et qui a depuis remporté 5 de ses 6 victoires. Désormais quatorzième, Volendam dispose de cinq longueurs d’avance sur Emmen, le barragiste qu’il a battu samedi (3-1). Une belle série de résultats dont le jeune milieu de terrain français n’est pas étranger. Titulaire régulier avec 8 titularisations en 10 matches dont 1 but et 1 offrande, le natif de Vaulx-en-Velin est en train de confirmer au sein d’un championnat de première division. De quoi faire réfléchir l’Olympique Lyonnais où il reviendra cet été ?