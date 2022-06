OL, France U19 : Florent Da Silva, le jeune Gone qui monte en puissance

Corentin Tolisso, Houssem Aouar, Maxence Caqueret, l'Olympique Lyonnais a sorti de son centre de formation plusieurs milieux talentueux au cours des dernières années. Le nouveau grand espoir aux postes et qui tentera de suivre l'exemple de ses illustres aînés est Florent Da Silva. Du haut de ses 19 ans, il est passé professionnel en décembre 2020 et ne cesse de monter les paliers de façon linéaire. Arrivé au club à 7 ans, le natif de Vaulx-en-Velin est passé par les différentes classes d'âge et toque à la porte de l'équipe première. Quart de finaliste de Youth League en 2018/2019 et 2019/2020, ce polyvalent milieu, capable de jouer du poste de sentinelle à celui de meneur de jeu, dispose d'un profil assez complet qui devient indispensable dans le football moderne.

La suite après cette publicité

Technique et disposant d'une belle vision du jeu, il n'est pas avare en efforts. S'il ne compte qu'une seule apparition en professionnel avec les Gones (3-0 contre Strasbourg le 6 février 2021), il figure parmi les options d'avenir du club et a d'ailleurs prolongé il y a un an jusqu'en juin 2025. International français en jeune, il compte 3 apparitions (2 buts) avec les U16 et 5 apparitions (1 but) avec les U19. Performant avec la réserve et bloqué en équipe première (malgré quelques convocations dans le groupe), il est parti en prêt du côté de Villefranche-Beaujolais (National 1) lors du dernier mercato hivernal afin de jouer un niveau plus intéressant que le National 2 avec la réserve.

Un prêt réussi et l'Euro U19

Un choix payant puisqu'en 14 matches disputés, il a su petit à petit trouver sa place. Terminant titulaire et permettant au club d'accrocher les barrages (perdus contre Quevilly-Rouen), il a notamment distillé 5 offrandes avec la formation du Rhône. Une fin de saison en boulet de canon qui lui permet de revenir en confiance chez les Gones. Dans un entretien pour Le Progrès, il s'est satisfait de sa deuxième partie de saison dernière à Villefranche : « quand j’ai été prêté ici, certains se sont dits surpris par mon choix. Mais s’il n’y a pas la place tout de suite, il faut passer par d’autres étapes et le National est très dur, une superbe voie d’apprentissage pour des jeunes qui n’ont connu qu’un centre de formation [...] Ça fait plus de 10 ans que je suis à l’OL, donc jouer au Parc OL, j’en rêve et n’attends que ça ! Évoluer aux côtés de Maxence ? Franchement, ce serait incroyable !» Ambitieux pour la suite et souhaitant s'imposer dans son club formateur, Florent Da Silva aura fort à faire.

En concurrence avec Maxence Caqueret, Romain Faivre, Lucas Paqueta, Jeff Reine-Adélaïde, Johann Lepenant et Thiago Mendes pour les trois places dans l'entrejeu sans compter le jeune Mohamed El Arouch, Florent Da Silva va devoir jouer des coudes pour convaincre Peter Bosz de compter sur lui. En tout cas, il met toutes les chances de son côté ces dernières semaines. Convoqué pour l'Euro U19 avec la France, avec qui il réalise un solide tournoi, il a su gagner sa place de titulaire après avoir débuté remplaçant. Auteur d'une belle entrée contre la Slovaquie (5-0), il a débuté contre la Roumanie (2-1), où il a livré un match solide et plein de personnalité. Néanmoins, sa meilleure prestation a eu lieu contre l'Italie (4-1) avec l'égalisation sur une jolie frappe lointaine et une offrande pour Loum Tchaouna. Candidat à un titre avec les Bleuets, il entend continuer de régaler sur cette compétition avant de jouer crânement sa chance avec les Gones et cela se poursuit demain contre Israël (20h).