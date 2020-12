OL : Florent Da Silva passe pro

L’OL prépare l'avenir et annonce via un communiqué la signature du premier contrat professionnel de Florent Da Silva pour 3 saisons, soit jusqu’en juin 2023. Suivi par plusieurs clubs du Vieux Continent, le milieu génération 2003 a choisi de s'inscrire dans la durée à Lyon, club qu’il a rejoint en 2010 à l’âge de 7 ans.

La suite après cette publicité

International U16, il a disputé 8 des 9 rencontres de National 2 avec l'OL en ce début de saison 2020/2021. «Je suis très content de signer à l’OL. C’est ma dixième saison ici et une belle marque de confiance du club. Je signe mon premier contrat professionnel dans la ville où je suis né. C’est une grande fierté et une belle étape franchie. On va travailler pour en franchir d’autres car le plus dur reste à venir,» s'est-il félicité. De son côté, Juninho, le directeur sportif de l'OL, a évoqué «un jeune joueur de 17 ans très intelligent avec de grandes qualités techniques et qui a été intégré au groupe professionnel». Prêt à l'accompagner dans sa progression.