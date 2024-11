DNCG : l’OL s’est expliqué devant ses employés

Vendredi dernier, la DNCG a tapé fort sur les doigts de l’OL. En effet, le gendarme financier du football français a prononcé une rétrogradation à titre conservatoire et une interdiction de recruter lors du prochain mercato. Forcément, cela ne rassure pas les employés d’Eagle Football Group et de l’OL.

La suite après cette publicité

Ces derniers ont pu évoquer ce sujet brûlant et bien d’autres lors d’une réunion organisée mardi soir selon Le Progrès et le site olympique-et-lyonnais. Laurent Prud’homme, le directeur général de l’OL, s’est expliqué devant eux dans un salon du Groupama Stadium et en visioconférence. Il a voulu leur exposer le plan de l’équipe de John Textor et surtout les rassurer, lui qui avait annoncé en septembre un plan de départ volontaire.