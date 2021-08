Chelsea : Romelu Lukaku affirme être «une nouvelle version» de lui-même

Grande priorité de Thomas Tuchel, Romelu Lukaku (28 ans) a rejoint officiellement Chelsea en provenance de l'Inter Milan, cet été pour un transfert record estimé à 115 M€. Sept ans après avoir quitté Chelsea, le Diable Rouge a fait son grand retour à Stamford Bridge et a révélé avoir maintenant les moyens de devenir le grand attaquant que cherchait le club londonien.

«Je me sens juste plus complet. (...) Ce n'est pas comme si j'étais un nouveau joueur qui arrivait et que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je connais le championnat, j'ai marqué pas mal de buts ici, mais le passé est le passé et maintenant nous devons regarder vers l'avenir. Je suis une nouvelle version de ce joueur d'avant. J'ai évolué et l'équipe que je rejoins est une équipe très forte, il ne nous reste plus qu'à le prouver sur le terrain en se battant pour la Premier League», a expliqué le Belge sur le site officiel des Blues. Un nouveau leader pour Tuchel.