Fulham : les premiers mots de Layvin Kurzawa

Layvin Kurzawa a donc quitté le Paris Saint-Germain pour rallier Fulham. Le latéral gauche, écarté par le PSG, va tenter de se relancer en Premier League, où il débarque sous la forme d'un prêt.

Il a livré ses premiers mots en tant que Cottager dans un tweet : « très heureux de rejoindre ce club anglais historique. J'ai hâte de découvrir Craven Cottage et d'aider l'équipe à accomplir ses objectifs en Premier League ».

Very happy to join this historic English club @FulhamFC . Looking forward to discovering Craven Cottage and helping the team achieve our targuets in @premierleague pic.twitter.com/zzWpOBhKYL