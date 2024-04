Le PSG veut déjà mettre une recrue à la porte

Qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions et à quelques points d’un nouveau sacre en Ligue 1, le Paris Saint-Germain peut maintenant se permettre de faire un bilan de la saison écoulée. Avec Luis Enrique, que l’on a découvert désireux de laisser du temps de jeu à tout son effectif, certaines recrues ont gagné des points à ses yeux. C’est notamment le cas de Lucas Beraldo, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Lucas Hernández et Kang-In Lee, qui obtiennent beaucoup de temps de jeu.

En revanche, certains ont encore plus de mal à l’image de Randal Kolo Muani, Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos et Milan Škriniar. La fin de saison, hormis les échéances en Coupe d’Europe, ainsi qu’en finale de Coupe de France contre l’OL, devrait leur permettre de gagner du temps de jeu et de se montrer en vue de garder un rôle important la saison prochaine. Cependant, pour le défenseur central slovaque Milan Škriniar (29 ans), le PSG a déjà pris une décision forte.

Un nouveau défenseur central priorisé cet été

Selon les informations de L’Équipe, le staff technique du PSG n’est pas satisfait de sa saison actuelle. Arrivé cet été au club alors qu’il trimbalait une longue blessure au dos, l’ex-capitaine de l’Inter Milan n’a pas eu le rendement espéré et a vu, depuis l’infirmerie, Lucas Beraldo prendre son envol. La direction parisienne s’est d’ailleurs mise en quête d’un nouveau joueur à son poste pour la saison prochaine. «Un profil capable de commencer les rencontres les plus importantes de l’année», précise le quotidien sportif.

Titularisé par Luis Enrique dans l’axe de la défense parisienne lors du dernier nul concédé face à Clermont (1-1), Milan Škriniar avait vécu une soirée très compliquée et avait été crédité d’un 3/10 sur notre site. Le défenseur slovaque, qui est sous contrat jusqu’en 2028, va jouer une fin de saison très importante pour la suite de sa carrière au PSG, lui qui revient tout juste d’une autre lourde blessure à la cheville gauche qui l’a privé de trois mois de compétition.

