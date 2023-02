OM-OGCN : Igor Tudor s’est trompé

La suite après cette publicité

En clôture de cette journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est incliné sur le score de trois buts à un contre un bel OGC Nice. Si la deuxième période a été un peu mieux maîtrisée par les Marseillais, qui étaient déjà menés sur le score de deux buts à zéro au retour des vestiaires, le premier acte a été catastrophique et on l’a bien remarqué.

Pourtant, on avait tout pour être hypé par la composition d’équipe. Jordan Veretout soufflait et laissait sa place aux côtés de Valentin Rongier à Mattéo Guendouzi, Clauss débutait la rencontre tout comme Dimitri Payet et Cengiz Ünder sous la nouvelle attaquant phocéen, Vitinha. Mais, au-delà de la défense qui a vécu un calvaire, exception faite de Samuel Gigot, les offensifs ont été trop peu dangereux.

En effet, Vitinha a montré qu’il avait des jambes, mais il n’a été que trop peu servi par ses partenaires. Ünder, qui avait terminé la rencontre exténué contre Nantes, semblait, lui, sans idée. Et que dire de Dimitri Payet ? Le meneur de jeu marseillais a été complètement dépassé par l’intensité de la première période et a raté des passes qu’on ne l’avait quasiment jamais vu rater. De là à penser que c’était sa dernière titularisation…

A la pause, Malinovskyi et Sanchez sont rentrés en lieu et place de Payet et de Vitinha et ça a été un peu mieux avec le premier but de l’Ukranien. Mais, à dire vrai, Tudor ne pensait pas s’être manqué : honnêtement, le raisonnement que je peux faire ce soir : « on peut concéder des choses. On n’a pas concédé assez pour prendre trois buts. Offensivement, on a créé beaucoup plus qu’un but. Les Niçois ont gagné à Lens, ils sont dans un moment positifs, à nous de nous concentrer sur le prochain match. On sait qu’on ne peut pas gagner tous les matches, sinon on finirait avec 120 points* ». En effet, l’OM n’a pas le temps de cogiter puisque c’est le Paris SG qui arrive mercredi au Vélodrome pour la Coupe de France.