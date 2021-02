Barca : Sergi Roberto probablement absent contre le PSG

Écarté des terrains depuis décembre à cause d’une blessure à la cuisse, Sergi Roberto avait fait son retour sur les terrains ces deniers jours. Titulaire face à Grenade en Coupe du Roi mercredi, l’international espagnol de 28 ans est sorti sur blessure durant la rencontre. Le latéral droit est de nouveau touché à la cuisse et devrait être absent face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions le 16 février prochain.

Le club catalan a communiqué sur l’indisponibilité de son joueur, dont la durée n’est pour l’instant pas connue. Le héros de la remontada loupera donc le match aller face au PSG, mais pourrait être de retour pour le retour au Parc des Princes le 10 mars.

[MEDICAL UPDATE]



Tests carried out on Thursday have revealed that Sergi Roberto has suffered an injury to his right thigh. His availability will be determined by his recovery time. pic.twitter.com/hzEVvVBAQK