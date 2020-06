L'AS Monaco prépare un nouvel assaut pour Diego Llorente

Décidément, la presse espagnole semble plutôt bien informée sur le mercato estival qui attend l'AS Monaco. Alors qu'il faudra s'attendre à de nombreux départs au sein du club de la Principauté, Mundo Deportivo expliquait plus tôt dans la journée que les dirigeants asémistes envisageaient sérieusement de lever l'option d'achat de Mauro Arambarri (24 ans), le milieu de terrain uruguayen de Getafe. Un montant qui s'élève à 25 millions d'euros.

Et voilà que le quotidien AS y va aussi de son information et dévoile que les Monégasques vont repasser à l'attaque pour Diego Llorente (26 ans, 20 rencontres de Liga jouées cette saison), le défenseur de la Real Sociedad que la formation de Ligue 1 avait tenté de recruter lors du mercato hivernal. Mais la formation basque, quatrième de la Liga actuellement, avait repoussé l'offre de 25 millions d'euros formulée à l'époque.

Le joueur n'est pas forcément partant

Le média ibérique explique que cette fois, les Monégasques reviendront avec une proposition qui environnera les 40 millions d'euros, s'approchant de la clause libératoire du joueur qui est fixée à 50 millions d'euros. Le joueur plaît beaucoup à Robert Moreno, qui l'a eu sous ses ordres avec la sélection espagnole. L'offre n'a pas encore été formulée, mais la Real Sociedad serait prête à négocier.

Le joueur, lui, voudrait notamment rester du côté de la Real Sociedad, et l'AS Monaco devra réussir à le convaincre en cas d'accord avec la formation de Saint-Sébastien. On imagine également que la qualification - ou non - des Txuri-Urdines pour la Ligue des Champions aura un rôle majeur à jouer dans l'avenir du joueur, sous contrat jusqu'en juin 2022. Décidément, on dirait bien que l'AS Monaco va aller piocher en Liga cet été.