L'AS Monaco veut frapper un gros coup en Liga

L'AS Monaco fait partie de ces clubs qui vont avoir du mal cet été. La crise du coronavirus va faire mal aux comptes de la formation de la Principauté, qui mise énormément sur le trading de joueurs et donc les grosses ventes pour être dans le vert chaque année. L'absence de Ligue des Champions risque aussi de coûter cher. Dans les médias, on évoque ainsi de nombreux départs. Certains seront obligatoires pour renflouer les caisses. Dans d'autres cas, ce sont les joueurs qui voudront partir.

La suite après cette publicité

Plus tôt dans la semaine, l'Équipe évoquait ainsi de réelles possibilités de départ pour Wissam Ben Yedder. L'AS Monaco pourrait même ne pas mettre vraiment d'obstacles au départ de l'international tricolore, puisqu'un montant de seulement 40 millions d'euros pourrait suffire à l'arracher aux Asémistes. Les Monégasques devraient donc tout de même pouvoir enregistrer quelques arrivées intéressantes.

Une clause libératoire abordable

Et Mundo Deportivo dévoile même que la direction du club de la Principauté a jeté son dévolu sur Mauro Arambarri. Le milieu de terrain uruguayen connaît la Ligue 1, même si son aventure à Bordeaux (2016/2017) n'avait pas forcément été concluante, et sort d'une excellente saison à Getafe. Du haut de ses 24 ans, il s'est imposé comme l'un des tauliers de l'équipe de Pepe Bordalas, aligné dans l'entrejeu du 4-4-2 de l'équipe de la banlieue madrilène. Les Azulones, cinquièmes à égalité de points avec la Real Sociedad, quatrième, sont donc en pleine course pour une place en Ligue des Champions et le Charrua n'y est pas étranger.

Pour le média espagnol, l'AS Monaco est déjà prêt à lever sa clause libératoire qui s'élève à 25 millions d'euros. Il faudra cependant se montrer convaincant auprès du joueur, puisque l'Atlético de Madrid et l'Inter sont également sur le coup. Son état d'esprit, sa combativité et ses qualités techniques en font une cible de choix pour les Madrilènes, qui voient en lui le relais parfait pour Simeone sur le terrain. Mais comme les Monégasques, les Colchoneros devront vendre avant de recruter. Affaire à suivre donc...