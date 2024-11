Serie A : la Lazio ne fait qu’une bouchée de Bologne

Suite de la 13e journée de Serie A et la Lazio a tenu le rythme en haut de tableau. Opposé à Bologne, le club romain a mis du temps à rentrer dans la rencontre, mais a profité du deuxième carton jaune de Tommaso Pobega (35e) pour dicter sa loi peu après l’heure de jeu. Galvanisé par ses entrants, la Lazio a d’abord marqué via Boulaye Dia (66e), mais le but du Sénégalais était refusé.

Rien de très grave pour les Biancocelesti qui ont pris l’avantage peu de temps après, grâce à l’ancien Marseillais Samuel Gigot (68e, 1-0). Peu après le but du défenseur français, Mattia Zaccagni a su conclure sur un bon service de Luca Pellegrini (72e, 2-0). Dans les dernières secondes, Fisayo Dele-Bashiru a même enfoncé le clou (90e +3, 3-0). Forte de ce large succès, la Lazio remonte à la cinquième place, à un point du leader, le Napoli, tandis que Bologne est à la huitième place.