FC Barcelone : Ousmane Dembélé explique les raisons de sa résurrection

C'est un retour remarqué que celui d'Ousmane Dembélé en équipe de France. Plus appelé depuis plus d'un an, après un départ en cours de route du dernier Euro en raison d'un énième problème de santé, l'attaquant est de nouveau avec les Bleus. Avec tous ces nouveaux visages (Kolo Muani, Fofana, Lafont, Truffert), le joueur de seulement 25 ans fait presque figure de cadre dans ce groupe. Pourtant, ses 27 petites sélections (4 buts) depuis 2016 ne le placent pas dans cette catégorie. La faute à de trop nombreuses blessures qui l'ont éloigné des terrains.

Les soucis physiques semblent l'avoir laissé tranquille ces derniers mois. Il y a eu cette histoire de prolongation un peu douloureuse avec le FC Barcelone mais depuis, Dembélé revit. Il est un élément important de Xavi aux côtés de Robert Lewandowski, Raphinha ou encore Ferran Torres. «Il fallait que je travaille pour pouvoir jouer, pouvoir être performant, avoir la santé. Surtout avoir la santé pour pouvoir jouer et après, être performant petit à petit», explique l'intéressé à RMC ce mercredi à la veille de France-Autriche comptant pour la Ligue des Nations.

Dembélé s'est pris en main

«J’ai eu énormément de blessures à l’ischio-jambier. Donc il fallait travailler, on me l’a souvent dit: "si tu ne travailles pas, tu vas stagner. Tu vas te blesser, si tu ne te renforces pas". Et puis voilà, il y a eu ce déclic, avec Koeman, et avec Xavi ça se passe encore mieux. Depuis ce temps-là, je n'ai pas eu de blessure. On croise les doigts, on continue à travailler et puis je vais bien, je me sens bien à Barcelone, j’ai la confiance de toute l’équipe, tout le club, et je suis heureux. C’est bien parce que j’en ai bavé pendant ces cinq dernières années, maintenant tout le monde parle de foot, c’est mieux», poursuit-il.

Depuis le début de la saison, Dembélé est dans la continuité de sa fin du dernier exercice. Avec Xavi comme mentor, l'ancien Rennais est irrésistible sur son côté. Ça se voit sur le terrain et dans la statistiques puisqu'il cumule déjà 2 buts et 4 passes décisives en 8 matchs toutes compétitions confondues. Les moqueries sur son hygiène de vie sont désormais un lointain souvenir. «J’ai été jeune comme tout le monde. On a pu sortir. J’ai grandi, il y a eu les déclics, voilà, c’est fini toutes ces histoires-là», plaisante l'ailier. Pour le plus grand bonheur du Barça et de l'équipe de France.