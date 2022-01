CdF : Bergerac accueillera Saint-Etienne à Périgueux

La tâche s'annonce toujours délicate pour les amateurs lorsqu'il faut recevoir des écuries de Ligue 1 dans le cadre de la Coupe de France. Elle l'est encore plus dans un contexte imposant des restrictions sanitaires et une certaine jauge tolérée dans les stades. Dans cette optique, si Versailles qui devait initialement recevoir Toulouse se déplacera finalement pour une toute autre raison, Bergerac (N2), autre petit poucet de la compétition, sera également obligé de délocaliser pour recevoir l’AS Saint-Étienne en 8es de finale de la Coupe de France.

Après avoir visité le Stadium de Brive et Beaublanc à Limoges, le club et les municipalités ont finalement tranché : le match aura lieu au stade Francis-Rongiéras de Périgueux. En effet, malgré l’interdiction de déplacement visant les supporters stéphanois, les contraintes sanitaires, qui imposent un siège sur deux en tribune assise pour la distanciation sociale, rendent impossible la tenue du match à Bergerac, a notamment expliqué le club dans un communiqué. Après avoir éliminé Metz (L1) et Créteil (National 1) dans son stade Gaston Simounet, les amateurs devront donc s'exporter à 50 km au nord pour réaliser un nouvel exploit.