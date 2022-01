Coupe de France : Versailles-Toulouse aura lieu... à Toulouse

«C'est pas Versailles ici». L'expression bien connue et popularisée par la publicité d'un célèbre fournisseur d'énergie prend tout son sens ici. On apprend par Le Parisien que le 8e de finale de la Coupe de France opposant le Petit Poucet de la compétition (en compagnie de Bergerac) à Toulouse ne pourra pas se dérouler au stade Montbauron le samedi 29 janvier. Elle aura lieu... à Toulouse. La raison a de quoi surprendre puisqu'il s'agit d'un problème d'homologation pour jouer en nocturne, la rencontre devant démarrer à 16h30.

La direction a eu beau demander une dérogation pour débuter plus tôt, il leur est impossible d'allumer les éclairages à cause d'une trop grande proximité avec la chambre du Roi du château de Versailles. En effet, aucune source lumineuse ne doit être visible dans un rayon de 5 kilomètres pour ne pas déranger le repos de Sa Majesté, qui rappelons-le si besoin était, a déserté les lieux le 6 octobre 1789. Le club de N2 a alors du trouver un terrain de repli mais après avoir étudié les stades Duvauchelle de Créteil, Michel-Hidalgo de Saint-Gratien et Robert-Bobin de Bondoufle, Toulouse s'est proposé à accueillir au stadium Municipal. C'est tout de même un coup dur pour Versailles et ses supporters mais on ne refuse rien à son monarque.