Nice - OM : les compositions probables

Un choc aux allures européennes ! Voici ce qui attend les supporters niçois et marseillais, ce dimanche à 15 heures, à l'occasion de la quatrième journée de Ligue 1. À l'Allianz Riviera, l'OGC Nice, placé dans la poule D de la prochaine Ligue Europa Conférence avec le Partizan, Cologne et le FC Slovacko, reçoit l'Olympique de Marseille, présent dans le groupe D de C1 en compagnie de l'Eintracht Francfort, dernier vainqueur de la Ligue Europa, de Tottenham et du Sporting Portugal. Un duel prometteur où les Aiglons devront déjà réagir.

Avec seulement deux petits points en trois rencontres, les Aiglons, qui pointent actuellement à une triste seizième place, doivent en effet lancer leur saison. Tenu en échec par Toulouse (1-1) puis Strasbourg (1-1) avant de chuter contre Clermont (0-1) la semaine passée, le Gym compte bien se servir de la confiance générée sur la scène européenne pour surprendre l'OM. Mais la tâche s'annonce malgré tout complexe. D'ores et déjà sur le podium du championnat de France malgré quelques frictions entre Igor Tudor, les supporters et certains cadres de l'effectif, le club phocéen compte bien confirmer son bon début de saison sur le plan comptable (2 victoires, 1 nul).

L'OM avec Caleta-Car et Balerdi, sans Payet ?

Privé de Todibo, Lemina et Dolberg pour cette rencontre, le club azuréen devrait donc se présenter en 4-3-3. Dans les buts, Schmeichel sera ainsi protégé par un quatuor défensif composé de Lotomba, Viti, Dante et Bard. Au milieu de terrain, Beka Beka, auteur d'un but magistral contre le Maccabi Tel Aviv, pourrait quant à lui débuter aux côtés de Rosario et Thuram. Enfin, sur le front de l'attaque, Stengs et Gouiri sont pressentis pour accompagner Delort en pointe.

De son côté, Igor Tudor devra faire sans Samuel Gigot, suspendu. Face aux Aiglons, le technicien croate pourrait donc aligner un 3-4-3. Devant Lopez, présent dans les cages marseillaises, Mbemba, Caleta-Car et Balerdi, annoncé dans le viseur de Bologne, sont annoncés titulaires. Dans l'entrejeu, c'est Rongier et Veretout qui devraient former le double pivot, bien accompagnés par Clauss et Tavares dans des rôles de pistons. Devant, Guendouzi et Gerson auraient, quant à eux, les faveurs du coach pour soutenir Sanchez, titularisé à la pointe de l'attaque olympienne.

