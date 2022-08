Leicester : vers une prolongation de Jamie Vardy

Il est certainement l'un des attaquants les plus sous-côtés du Royaume. Alors qu'il célébrera son trente-sixième anniversaire en décembre prochain, Jamie Vardy aurait engagé des discussions avec son club quant à une possible prolongation, a indiqué son coach, Brendan Rodgers en conférence de presse. Sous contrat jusqu'en 2023, l'Anglais pourrait continuer chez les Foxes, club qu'il a rejoint en 2012.

« Son appétit est toujours là. Nous aimerions prolonger son séjour ici et c'est quelque chose que le club et ses représentants examineront. Jamie prospère sur les ballons dans l'espace dans le dos la défense et s'il n'y a pas d'espace, il prospère sur les centres directs dans la surface. C'est aussi simple que cela. Si nous pouvons faire ça, il y aura des opportunités pour lui et d'autres joueurs » a notamment déclaré son coach à l'encontre de l'avant-centre des Three Lions.