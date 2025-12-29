Menu Rechercher
Commenter
National

Caen : le démenti ferme de Gaël Clichy sur Mbappé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Fayza Lamari et Kylian Mbappé à Caen Foot Mercato

Nommé entraîneur du SM Caen ce lundi 29 décembre, Gaël Clichy a tenu sa première séance d’entraînement, puis a répondu aux journalistes en fin de journée lors de son tout premier point presse en Normandie. Interrogé sur l’éventuel rôle de Kylian Mbappé, actionnaire du club, dans sa signature, l’ancien adjoint de Thierry Henry chez les Bleuets a été très clair dans sa réponse.

La suite après cette publicité

« Pas du tout. Comme vous, je suis fan du joueur, on espère qu’il nous amène loin dans la saison, en tout cas en Coupe du monde. Je n’ai pas de relation avec lui, j’ai rencontré quelqu’un de sa famille, forcément. Mais moi, ce qui m’intéressait avant tout, c’était vraiment de rencontrer les personnes avec qui j’allais travailler ». Une sortie qui ne passera pas inaperçue en Normandie, où l’implication du clan Mbappé est parfois pointée du doigt.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

National
Caen
Gaël Clichy
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

National National
Caen Logo Caen
Gaël Clichy Gaël Clichy
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier