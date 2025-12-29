Caen : le démenti ferme de Gaël Clichy sur Mbappé

Nommé entraîneur du SM Caen ce lundi 29 décembre, Gaël Clichy a tenu sa première séance d’entraînement, puis a répondu aux journalistes en fin de journée lors de son tout premier point presse en Normandie. Interrogé sur l’éventuel rôle de Kylian Mbappé, actionnaire du club, dans sa signature, l’ancien adjoint de Thierry Henry chez les Bleuets a été très clair dans sa réponse.

« Pas du tout. Comme vous, je suis fan du joueur, on espère qu’il nous amène loin dans la saison, en tout cas en Coupe du monde. Je n’ai pas de relation avec lui, j’ai rencontré quelqu’un de sa famille, forcément. Mais moi, ce qui m’intéressait avant tout, c’était vraiment de rencontrer les personnes avec qui j’allais travailler ». Une sortie qui ne passera pas inaperçue en Normandie, où l’implication du clan Mbappé est parfois pointée du doigt.