Séville, Maroc : la tuile pour Youssef En-Nesyri qui va manquer la CAN

Victime d'une rechute musculaire, l'attaquant du Séville FC Youssef En-Nesyri devrait manquer les trois prochains mois de compétition comme l'explique Radio Marca Séville. Le joueur de 24 ans qui connaissait un début de saison perturbé par les pépins physiques (3 buts et 2 offrandes en 9 matches néanmoins) va ainsi ne plus rejouer de l'année 2021 et Séville devra compter sur Rafa Mir comme principal numéro 9. C'est aussi un coup dur pour le Maroc pour la prochaine trêve internationale, mais surtout pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021.

🏥 @ennesyri9 comienza un nuevo tratamiento tras sufrir una recaída de su lesión.#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 8, 2021

«Celle-ci qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 se fera sans Youssef En-Nesyri qui sera encore en convalescence. Youssef En Nesyri a subi un traitement supplémentaire après avoir subi une rechute de sa blessure, une rupture fibrillaire de l'ischio-jambier gauche, survenue fin septembre. Le joueur, qui devra se reposer la semaine prochaine, en profitera pour passer quelques jours au Maroc» a annoncé le club andalou dans un communiqué.