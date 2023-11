Juninho va faire son retour à l’OL !

Il était parti par la petite porte en décembre 2021, usé par un fonctionnement qui ne lui plaisait pas. Et il était rentré au Brésil, s’exprimant de temps à autre sur l’antenne de RMC. Le passage de Juninho en tant que directeur sportif au sein de son club de cœur n’aura donc pas marqué les esprits, malgré quelques très jolis coups sur le mercato (Lucas Paqueta, Bruno Guimarães).

Mais le Brésilien va faire son retour ! Comme l’annonce L’Équipe, il s’est entendu avec John Textor pour devenir son conseiller spécial. Un peu à l’image de Bernard Lacombe avec Jean-Michel Aulas ? Les temps ont changé, et Juninho n’avait pas envie d’abandonner de nouveau sa vie au Brésil. Il a cependant consenti à des efforts. Ainsi, il devrait être présent une semaine par mois du côté de Lyon, et d’agir ainsi au plus près de l’équipe rhodanienne.

La restructuration bientôt achevée ?

L’Équipe assure même que Juninho pourrait même être présent le 10 décembre prochain pour la venue de Toulouse au Groupama Stadium. Face à l’urgence de la situation, l’ancien numéro 8 de l’OL a donc accepté un nouveau rôle. Et John Textor semble achever la restructuration de l’organigramme. Avec Juninho à ses côtés, il a installé Laurent Prud’homme en tant que Directeur général. David Friio est en passe de prendre le poste de directeur sportif, et il collaborera notamment avec Mathieu Louis-Jean, le responsable du recrutement.

Les deux hommes se connaissent bien pour avoir travaillé ensemble du côté de l’OM. L’Olympique Lyonnais va donc pouvoir désormais se concentrer sur les tâches les plus urgentes : trouver un nouvel entraîneur, alors que Fabio Grosso a été mis à pied, parvenir à convaincre enfin la DNCG qui attend encore des documents, réussir son mercato hivernal pour renforcer son effectif et enfin, gagner des matches pour se maintenir en Ligue 1 !