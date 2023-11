Fabio Grosso mis à pied par l’OL !

Le 16 septembre dernier, l’Olympique Lyonnais a annoncé l’arrivée de Fabio Grosso au poste d’entraîneur principal. L’Italien n’était pas le choix prioritaire pour remplacer Laurent Blanc. En effet, des techniciens tels qu’Oliver Glasner ou Graham Potter étaient appréciés par John Textor. Mais ils ont tous refusé de prendre les commandes du club rhodanien. Après des discussions positives, Gennaro Gattuso a tenu la corde avant d’être dépassé dans la dernière ligne droite par Fabio Grosso, ancien de la maison lyonnaise.

Si plusieurs supporters et observateurs ont été emballés par la venue de l’ancien coach de Frosinone, d’autres étaient sceptiques. Le manque d’expérience du champion du monde 2006 a été évoqué. Un peu plus de deux mois après sa signature, l’Italien n’a pas convaincu grand monde. Il n’a connu qu’une seule et unique victoire avec les Gones. Pour le reste, il a obtenu deux nuls et perdu quatre rencontres. La dernière, dimanche à domicile face au LOSC, a visiblement été fatale. En effet, ce jeudi, L’Equipe annonce qu’il a été mis à pied par l’OL.

L’OL écarte Grosso

La décision a été prise par John Textor et le nouveau directeur sportif, David Friio. Les résultats mais également les choix de Grosso ont posé question. D’ailleurs, Le Progrès a expliqué que plusieurs cadres du groupe, dont Alexandre Lacazette, Dejan Lovren, Clinton Mata et Corentin Tolisso, n’ont pas compris ses décisions. L’Italien a donc été mis à l’écart ce jeudi.

En attendant de trouver le nouvel homme fort de l’OL, Pierre Sage assurera l’intérim. Directeur du centre de formation du club, il aura pour mission de mener les Lyonnais au succès, lui qui a été l’adjoint d’un certain Habib Beye du côté du Red Star. Il dirigera donc les Gones face à Lens et peut-être face à l’Olympique de Marseille, le mercredi 6 décembre. A moins que Textor ait enfin trouvé son nouveau coach.