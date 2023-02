Chelsea va devoir sacrifier des recrues pour la Ligue des Champions

La suite après cette publicité

C’est ce qu’on appelle le revers de la médaille. Avec son recrutement absolument hors-norme, Chelsea va devoir sacrifier des recrues pour disputer la Ligue des Champions. L’UEFA l’a rappelé hier soir. Des ajustements sont possibles concernant l’inscription des joueurs pour la phase finale de C1. Les clubs peuvent inscrire jusqu’à trois nouveaux joueurs, même si ces derniers ont disputé le début de la compétition sous d’autres couleurs. C’est par exemple le cas de João Félix et surtout d’Enzo Fernandez, arrivé tardivement ce 31e janvier contre 121 M€.

«Les clubs doivent communiquer les changements d’équipe souhaités au plus tard à minuit le jeudi 2 février» avertit l’instance dans ses textes. Le problème c’est que les Blues ont fait venir 7 renforts cet hiver, et même 8 si on compte Malo Gusto, qui a immédiatement été reprêté à l’OL jusqu’à la fin de la saison. Graham Potter est donc déjà face à un casse-tête en devant sacrifier certaines nouvelles têtes dans son effectif, sachant que certains ont déjà joué quelques matchs avec Chelsea, quand d’autres comme Fernandez, ne se sont pas même pas entrainés avec leur nouveau club.

Il n’y a que trois places disponibles pour 7 nouvelles recrues

Un choix cornélien qui ne fera évidemment pas plaisir à tout le monde. En vérité, les sacrifiés sont d’ores et déjà plus ou moins connus quand on regarde le CV et le coût du transfert de chacun. Il paraît compliqué de voir les malheureux David Datro Fofana et Andrey Santos disputer la Ligue des Champions cette saison. Le premier a même été annoncé en prêt du côté de l’OGC Nice, comme l’affirmions hier. Noni Madueke, arrivé du PSV pour 35 M€, devrait lui aussi faire partie de cette liste noire, alors qu’il n’a pas encore débuté avec sa nouvelle équipe.

À y regarder de plus près, ils ne sont plus que 4 pour 3 places : Enzo Fernandez, João Félix, Mykhailo Mudryk et Benoît Badiashile. D’après les informations du Daily Mail, confirmées par d’autres médias anglais, tout porte à croire que c’est l’ancien Monégasque qui sera lui aussi envoyé en tribune lors des matchs de Ligue des Champions. Malheureusement pour lui, les 38 M€ de son transfert ne pèsent pas assez lourd face aux 121 M€ de Fernandez, aux 70 M€ (sans les bonus) de Mudryk ou encore au prêt payant de João Félix et aux espoirs placés en lui… Une première limite à la fièvre acheteuse des Blues.