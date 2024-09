Osasuna-FC Barcelone : les compositions officielles

La mission est simple : poursuivre son sans-faute. Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse d’Osasuna ce samedi à 21h pour le compte de la 8e journée de Liga, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Avec sept victoires en autant de matches, les hommes d’Hans-Dieter Flick, premiers avec quatre points d’avance, auront envie de s’imposer pour accroître leur avance sur leur dauphin et meilleur ennemi, le Real Madrid avant le derby contre l’Atletico dimanche.

Pour ce faire, le technicien allemand a aligné un onze remanié en 4-2-3-1 avec une attaque composée de Ferran Torres, Robert Lewandowski et Pau Victor. Toujours privé d’Araujo, Dominguez et Cubarsi sont titulaires en défense avec Koundé et Gerard Martin. Eric Garcia animera l’entrejeu avec Pedri et Pablo Torre en 10.

Les compositions officielles :

Osasuna : Herrera – Areso, Catena, Boyomo, Juan Cruz - P. Ibañez, Torro - Rubén, Aimar, Bryan - Budimir.

FC Barcelone : Pena – Koundé, Cubarsi, Dominguez, Martin – Pedri, Garcia, – Torres, Torre, Victor - Lewandowski.