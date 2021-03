Bordeaux : l’émouvant discours de Yacine Adli

Les Girondins de Bordeaux se seront battus jusqu’au bout hier soir face au Paris Saint-Germain pour tenter de décrocher ne serait-ce qu’un point. Malheureusement le courage n’aura pas suffi et les joueurs de Jean-Louis Gasset ont concédé la défaite face aux Parisiens (0-1) à domicile. Malgré l’effrayante série de 8 matches sans victoire pour les Girondins, Yacine Adli se veut positif et ne doute pas que la dynamique peut encore s’inverser, à 10 journées de la fin du championnat.

«Ça reste du football. Dans la situation actuelle on a tous des amis, de la famille qui sont malheureusement au bord du suicide. Nous on fait le plus beau métier du monde, donc ça va être facile de se remettre les idées à l’endroit» a-t-il expliqué après la rencontre au micro de Canal+. Un joli discours qui sort pourtant de la bouche d’un jeune joueur de 20 ans plein de maturité.