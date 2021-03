Ligue 1 : le PSG fait le boulot à Bordeaux, Monaco battu à Strasbourg, mauvaise opération pour Nantes

Suite de la 28e journée de Ligue 1 ce mercredi soir, après une première salve de rencontres disputées à 19 heures. Outre le LOSC-OM que nous vous proposons en notes du match, des équipes de tête étaient au programme, avec notamment le PSG en déplacement à Bordeaux. Un PSG amputé de toutes ses stars offensives puisque Neymar, Mbappé, Di Maria, mais aussi Kean et Verratti étaient tous absents. Mauricio Pochettino alignait donc un onze assez rare, avec Rafinha, Draxler et Sarabia pour soutenir Icardi à la pointe de l'attaque. Cela n'empêchait donc pas le PSG de vite prendre le contrôle des opérations et de s'installer dans le camp bordelais. Rafinha prenait logiquement le rôle de distributeur en chef, se baladant entre les lignes.

Le PSG s'appliquait à bien faire tourner le cuir et passait principalement par le côté gauche occupé par Draxler, qui multipliait les centres. Sarabia alertait Costil sur l'un d'eux (16e). Sarabia s'était échauffé avec cette frappe et il en tirait bénéfice 4 minutes plus tard, en trompant Costil en angle fermé après un bon centre de Gueye (0-1, 20e). Cela récompensait le bon début de match des Parisiens, sérieux dans tous les secteurs. Bordeaux se montrait bien trop timide, totalement pris par le quadrillage de terrain adverse. Au retour des vestiaires, les Girondins mettaient un peu plus d'intensité dans la bataille du milieu mais peinaient toujours à créer un réel danger devant les cages de Navas.

Le PSG relâchait quand même son emprise au fil des minutes alors qu'il n'était pas à l'abri. Jean-Louis Gasset décidait donc de lancer Ben Arfa à l'heure de jeu, ainsi que De Préville. L'entrée de l'ancien Parisien dynamisait un peu le jeu offensif et il se créait une première occasion avec une frappe de droit qui passait à côté du but de Navas (68e). Il ne se passait plus grand chose jusqu'au coup de sifflet final. Sans briller mais sans trembler, le PSG a fait le travail avec une équipe délestée de ses meilleurs éléments.

Monaco sans idée face à Strasbourg

Autre équipe du haut du classement sur le pont à 21 heures, l'AS Monaco se déplaçait à Strasbourg, une équipe invaincue depuis trois rencontres. Les Alsaciens, après un début de match délicat, se montraient dangereux avec une frappe de Koné (12e) qui frôlait les buts de Lecomte. Les hommes de Laurey ne s'empêchaient pas de tenter leur chance de loin et le gardien monégasque devait se montrer vigilant. Le club de la Principauté avait du mal à produire du jeu, bien cadenassé par son adversaire. Pas dans une bonne soirée, les Monégasques ne trouvaient pas la faille face au système strasbourgeois. Niko Kovac procédait donc à 3 changements à l'heure de jeu, avec les entrées de Diop, Jovetic et Fabregas.

Mais Strasbourg était encore proche de marquer et il fallait un arrêt réflexe de Lecomte du bout du pied pour empêcher l'ouverture du score (71e). Les Alsaciens allaient être récompensés de leur bon match grâce un but splendide de Guilbert à la 91e minute de jeu (1-0) après un raid solitaire et une frappe du gauche. L'AS Monaco réalise la mauvaise opération de la soirée. Dans les autres rencontres, on trouvait deux clubs à la lutte pour le maintien. Nantes ouvrait la marque face à Reims grâce à Simon et se montrait dangereux. Mais le club entraîné par Kombouaré était rattrapé par la fébrilité, celle de Lafont notamment sur l'égalisation de Konan. Abdelhamid offrait la victoire à Reims d'un coup de tête à la 89e minute ! Concurrent de Nantes en bas de tableau, Lorient, commençait bien face à Montpellier, avec un penalty de Grbic, mais le MHSC, porté par Savanier, égalisait grâce à Mavididi. Les Merlus pensaient avoir arraché la victoire mais le but de Moffi était finalement annulé par l'arbitre de la rencontre.

LOSC 2-0 OM : David (90, 90+3e)

Bordeaux 0-1 PSG : Sarabia (20e)

Strasbourg 1-0 Monaco : Guilbert (90+1e)

Montpellier 1-1 Lorient : Mavididi (28e) ; Grbic (9e,sp)

Nantes 1-2 Reims : Simon (14e) ; Konan (39e), Abdelhamid (89e)